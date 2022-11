L'equip de Govern de Figueres (ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres) ha aprovat inicialment el pressupost per al 2023 de 70,8 milions d'euros, el més elevat de la seva història. Tot i que el govern té majoria, ha comptat amb les abstencions dels cinc regidors de Junts per Figueres i el regidor no adscrit, Carles Arbolí. Els altres dos no adscrits no han assistit al ple. Cs hi ha votat en contra. A grans trets, els comptes per a l'any vinent suposaran un increment de gairebé un 9% i unes inversions de 7,2 milions d'euros, un 6% més que aquest 2022. Entre els principals projectes previstos per a l'any que ve, hi ha els 2,1 milions d'euros que es destinaran a les obres de la nova escola Carme Guasch.

Llum verda al pressupost de Figueres per a l'any que ve. L'equip de govern l'ha aprovat en un ple extraordinari aquest dimarts on, malgrat que té majoria absoluta, ha comptat amb les abstencions del principal grup de l'oposició, Junts per Figueres, i el regidor no adscrit i exintegrant de Junts, Carles Arbolí. Els altres dos edils no adscrits, Alba Albert i Miquel Fernández, no hi ha assistit per motius que no han transcendit.

Durant la seva intervenció, l'alcaldessa, Agnès Lladó, ha defensat els comptes i ha assegurat que es tracta d'un pressupost pensat per seguir «transformant» la ciutat i per donar resposta «a les necessitats socials i econòmiques» actuals. Lladó també ha ressaltat l'increment en la xifra d'inversions (7,2 milions d'euros) i ha remarcat que la més gran –i important- serà per fer realitat la nova escola Carme Guasch.

El cap de l'oposició i regidor de Junts, Jordi Masquef, però, ha acusat l'equip de govern de voler «inflar» els números amb previsions poc realistes com ara els més de 2 milions d'euros previstos de plusvàlues. Masquef ha advertit que la intervenció municipal els ha alertat que tot això pot acabar provocant problemes en l'execució del pressupost. Tot i això, Masquef ha reconegut un canvi «de formes» de l'equip de govern en la seva relació amb l'oposició. «No volem ser el grup del no pel no i en un exercici de responsabilitat i confiança envers el govern ens abstindrem», ha anunciat abans de la votació.

En el mateix sentit, el regidor no adscrit ha criticat les mancances en el compliment dels acords presos en relació amb el pressupost d'aquest 2022. «No estem satisfets», ha dit. Tot i això, ha dit que, d'alguna manera, se senten partícips d'aquests comptes perquè hi ha propostes que formen part d'aquell acord i que, per això, han decidit abstenir-se. Molt més dur s'ha mostrat el regidor i portaveu de Cs, Héctor Amelló, que ha acusat el govern de tenir un model de ciutat «fracassat» i de no «haver estat capaços de resoldre problemes crònics» de Figueres. També ha dit que han abandonat els barris, que hi ha molts guetos a la ciutat i que hi ha zones que en els anys vinents ho acabaran sent.

Lladó li ha respost que el seu interès per la ciutat és «0» i que encara l'esperen per la reunió a la qual el van convocar per parlar del pressupost. En aquest sentit, li ha recriminat que el seu grup hagi votat sistemàticament en contra dels quatre pressupostos d'aquest equip de govern i que tampoc faci propostes «efectives».

Una xifra històrica

A grans trets, el pressupost per al 2023 supera els 70 milions d'euros amb 7,2 milions d'euros en inversions. Una xifra que suposa un increment de gairebé un 9% respecte d'aquest 2022 (8,9%) i la dada més alta de la història de la ciutat.

Pel que fa a les inversions, l'obra del Carme Guasch (2,1 milions d'euros) serà l'actuació principal, però també se'n preveuen d'altres com 600.000 euros per millorar l'espai públic. En concret, 300.000 al pla d'asfaltatge i via pública; 100.000 a les actuacions previstes al voltant de l'antiga presó i 200.000 a millorar la pujada del Castell. També es destinaran 442.000 euros al pla de xoc d'equipaments esportius, entre altres actuacions.