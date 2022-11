L’Ajuntament de l’Escala instal·larà càmeres de seguretat als accessos de la població per facilitar les tasques dels cossos policials. De moment, s’estan fent els tràmits necessaris per tal d’aconseguir l’autorització d’aquestes càmeres, amb l’objectiu que puguin estar instal·lades dins el primer semestre de l’any vinent.

El projecte va ser un dels temes que es va tractar a la Junta Local de Seguretat que es va celebrar dijous passat en la qual hi participen periòdicament els diferents cossos policials, a més de representats municipals. També hi van participar el director territorial d’Interior de la Generalitat, Joan Mayoral, i la directora general d’Administració de Seguretat, Sònia Andolz. Les dades de fets delicitius a l’Escala continuen sent força baixos al municipi i es manté la línia d’estabilitat respecte la mitjana dels darrers cinc anys. Aquest any destaca un sensible descens dels robatoris amb força i en canvi es nota un repunt de les estafes, sobretot per internet, i petits furts. «Es constata que l’Escala és un municipi en què la gent es pot sentir segura i amb la instal·lació de càmeres volem encara fer un pas més perquè això sigui així», remarca l’alcalde de l’Escala, Josep Bofill.