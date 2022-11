Aquest mes de desembre, Martí Masferrer deixarà de ser el director gerent de la Fundació Salut Empordà (FSE) per jubilació i li passarà el relleu a Sergi Iglesia, el fins ara director gerent adjunt de l’entitat. Martí Masferrer és llicenciat en Dret per la UB i diplomat en Alta Direcció d’Empreses a ESADE. És el director gerent de la FSE des del 2014.

Per la seva banda, Sergi Iglesia es va incorporar a la Fundació l’octubre del 2020,com a responsable de la Secretaria Tècnica i de transformació digital. L’abril passat, el Patronat el va nomenar director gerent adjunt. Sergi Iglesia és diplomat en Infermeria i llicenciat en Psicopedagogia. És doctor en Ciències Experimentals i Tecnologia per la UVic. Compta amb els màsters de Gestió d’Institucions Sanitàries (UB, 2010), de Promoció de la Salut (UdG, 2013)i Telemedicina, entre d’altres.