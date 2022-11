Unes 30 dones van participar aquest dissabte en el segon Open Anual de Defensa Personal de la Jonquera. Aquesta activat estava organitzada per l’Ajuntament de la Jonquera, amb la col·laboració de la Policia Local de la Jonquera i el gimnàs figuerenc Tadaima Dojo.

Aquesta activitat es va celebrar en el marc del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. Va començar a les 10 del matí i es va allargar fins a les dues de la tarda.

En total, una trentena de dones, d’edats i generacions diverses, van participar en aquesta activitat que es va centrar en el pavelló poliesportiu municipal.

L'Open de Defensa Personal va comptar amb activitats, dinàmiques i tallers per a aprendre mesures de seguretat i tècniques d’autodefensa. Prèviament, es va projectar una presentació audiovisual amb informació de context, consells i recomanacions de seguretat.

«A La Jonquera, volem viure sense por i per aquest motiu, actuem. Després de la gran acollida de la primera edició de l’open, vam decidir que es convertiria en un esdeveniment anual. Tant de bo no haguéssim de programar sessions com aquestes, però fins que no s’erradiquin les violències cap a les dones, posarem a l’abast de les nostres noies i dones totes les eines possibles perquè visquin sense por», afirma l’alcaldessa, Sònia Martínez, en un comunicat.