Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana tres dels cinc suposats implicats en una pallissa a un home aquest octubre a la zona d'oci nocturn de Figueres.

Com va avançar llavors Diari de Girona, els fets van succeir durant la matinada del 15 d'octubre a la plaça del Sol, a la zona on hi ha diversos pubs i bars musicals.

Aquesta baralla es va enregistrar en vídeo i es va fer viral. En el vídeo s'hi podia veure com diverses persones colpejaven un home per tot el cos i sobretot, al final de les imatges, al cap.

Durant la matinada dels fets no hi va haver actuació policial, ja que segons van informar llavors els Mossos i la Guàrdia Urbana de Figueres ningú els va requerir.

Després que les imatges es fessin virals i veient que la víctima no va voler denunciar les lesions greus, els Mossos van iniciar una investigació d'ofici.

Les indagacions de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Figueres va donar els seus fruits i es van poder identificar tres dels presumptes autors de l'enfrontament.

Aquest dimarts al matí en van detenir tres i n'hi ha dos que encara estan pendents d'identificar. Per aquest motiu, la policia no dona per tancada la investigació.

Els tres arrestats, dos d’ells amb diversos antecedents policials van passar a disposició davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres que va decretar la llibertat amb càrrecs.