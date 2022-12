L'exalcalde de Figueres i actual cap de l'oposició a l'Ajuntament, Jordi Masquef, es presentarà de nou com a candidat de Junts per Figueres a les pròximes eleccions municipals, amb «el compromís i la il·lusió renovats». L'objectiu és «aconseguir una àmplia majoria que permeti governar la candidatura més votada, però sempre amb la mà estesa per arribar a grans acords de ciutat». Masquef ha estat ratificat aquest dijous al vespre com a cap de llista de Junts a la capital alt-empordanesa, en una assemblea d'afiliats presidida pel secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull. «Fa quatre anys alguns deien que Figueres necessitava un canvi. Ara, Figueres necessita urgentment un punt i a part», ha afirmat el candidat a l'alcaldia.

El 2019 alguns deien que Figueres necessitava un canvi, ara, Figueres necessita urgentment fer un punt i a part, respirar, deixar de retreure’ns el passat i tornar a treballar, amb la il·lusió i la força del primer dia per fer aquella ciutat que tots volem que sigui #Figueres 👇🏻 pic.twitter.com/D0HPJt6CsI — Jordi Masquef Creus (@jordimasquef) 1 de diciembre de 2022 Jordi Masquef va néixer a Figueres l'any 1980. És regidor de l'Ajuntament des del 2012. Va ser alcalde del novembre del 2018 al juny del 2019. És llicenciat en Dret per la Universitat de Girona, Postgrau en Dret de Família i Successions per la UPF i Màster en Assessoria i Gestió Tributària per ESADE-URL. Ha treballat com a advocat i assessor fiscal, i com a professor a la Universitat Ramon Llull. Actualment, és regidor a l'oposició, tot i que la formació que liderava, Junts per Figueres, va guanyar les eleccions municipals del 2019 amb vuit regidors. També és diputat a la Diputació de Girona, responsable de l'àrea d'Esports i vicepresident del Patronat de Turisme.