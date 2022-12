L’Ajuntament de Palau-saverdera comprar una finca que va heretar la Generalitat per convertir-la en un aparcament. La compra del solar situat al carrer Padró té un cost de 61.600 euros.

L’Ajuntament formalitzarà la compra del solar del carrer Padró cantonada amb carrer Gironès el 14 de desembre, segons es va exposar en el darrer ple municipal.

La finca és actualment propietat de la Generalitat, que la va heretar el 2005 després de la mort del darrer propietari sense haver fet testament i sense parents amb dret a successió.

L’any 2004, l’Ajuntament va enderrocar la casa que hi havia en aquesta finca per l’estat de ruïna en el qual es trobava i pel perill que això suposava pel conjunt del veïnat.

Posteriorment, mitjançant acord de Ple de 22 d’agost de 2007, l’Ajuntament va acordar sol·licitar a la Generalitat la cessió gratuïta del solar, la qual cosa no va prosperar.

L’any 2012, la Generalitat va acceptar vendre la finca a l’Ajuntament per 83.500€ i des de llavors fins ara s’ha anat allargant la negociació. L’Ajuntament pretén fer servir aquest solar de manera temporal com a zona d’aparcament per evitar que hi hagi vehicles estacionats a la calçada del carrer Gironès i fer més segura la circulació per aquest carrer.

Quan es materialitzi el pagament, l’Ajuntament haurà executat la inversió més important prevista en els pressupostos d’aquest any.