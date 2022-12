L’Ajuntament de l’Escala reclamarà al departament d’Educació una vegada més que autoritzi la creació d’un nou cicle formatiu a l’institut, un cicle Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes Recorda que el centre té adscrits alumnes de diverses poblacions que sumen gairebé vint mil habitants. A més, posa de manifest la manca d’un transport públic adequat per als alumnes que cursen estudis en altres poblacions. Educació ha refusat anteriorment la implantació del cicle.

El ple ordinari celebrat dimarts al vespre va aprovar per unanimitat de tots els grups una nova moció, a proposta de la Fundació dels Oficis.

Demanen que es posi en marxa a l’Escala un Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes. S’espera que la moció s’aprovi a altres municipis de l’entorn per tal de tenir més força davant Educació i mostrar l’interès en el cicle.

Des de l’Ajuntament de l’Escala i l’institut El Pedró ja fa uns anys que reclamen al departament d’Educació autoritzi un nou cicle.

Els alumnes de l’àrea de l’Escala només tenen l’opció de cursar el batxillerat a l’institut El Pedró i els diferents intents d’incorporar a l’oferta un cicle formatiu han topat amb l’oposició del departament d’Educació, malgrat tenir el suport dels centres educatius, l’Ajuntament i empreses del sector.

«L’institut El Pedró té adscrits al seu centre alumnes provinents de l’Escala, Camallera, Vilaür, Sant Mori, Vilorpiu, Saus, Llampaies, Viladamat i Ventalló. Si bé també rep alumnes d’ESO, PFI i Batxillerat d’altres poblacions com Albons, Sant Pere Pescador, La Tallada i Verges. Aquests municipis tenen conjuntament uns 19.195 habitants, número molt superior a altres poblacions de la comarca que ja tenen cicles formatius», lamenta el text de la moció.

La regidora d’Educació, Maite Cortés, argumenta que l’Escala compleix tots els requisits que avalen la necessitat d’un cicle formatiu de grau mitjà i recorda que ja es va intentar per a l’especialitat relacionada amb l’Hostaleria i que ara s’ha optat pels Sistemes Microinformàtics i Xarxes perquè a nivell comarcal oferia majors opcions d’aconseguir-se.

D’altra banda, la moció posa de manifest les mancances de la xarxa de transport públic per facilitar el desplaçament a altres municipis que si tinguin cicles. Això suposa inconvenients per als alumnes de la població per desplaçar-se a cursar els estudis.

Menys guinguetes a Empúries

Al mateix ple es va aprovar una modificació al Pla d’Usos de Platges perquè Costes fa reduir les guinguetes a les d’Empúries. N’hi haurà dues menys perquè és el que marca Costes que considera que aquestes platges no són urbanes.