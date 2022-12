El 25 de novembre, els organitzadors del Pessebre vivent de Bàscara anunciaven a les xarxes socials que començaven el seu muntatge.

Al cap de cinc dies però, un lladre va aparèixer a la zona i es va entretenir a robar cablejat i connexions elèctriques.

Un patrulla dels Mossos de seguretat ciutadana que feia tasques de proximitat va ser alertada cap a dos quarts de vuit per diversos ciutadans. Els van explicar què havia succeït i gràcies a la seva col·laboració, els policies van poder localitzar a l'home.

El van trobar que ja havia carregat al seu cotxe amb el material sostret: durant l’escorcoll del vehicle hi van trobar dos rotlles de cable -un total de 85 metres- i també amb diverses peces de connexions.Davant de les evidències, els policies van detenir a l'home com a presumpte autor d'un delicte de furt i un de danys. L'arrestat té 49 anys i fins ara no comptava amb antecedents policials.

Tot el material sostret està valorat en 650 euros -aquí s'inclou les peces i també la instal·lació-. Aquest va ser retornat als organitzadors del pessebre, que podran seguir amb el muntatge i la celebració nadalenca.