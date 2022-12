Condueix begut, tomba un fanal i acaba abandonant el cotxe al passeig de Roses

Un conductor begut va protagonitzar un aparatós accident de trànsit aquest diumenge el matí a Roses.El succés es va produir cap a un quart de vuit, un conductor es va accidentar amb un cotxe d'alta gamma - un BMW 520D- a l'avinguda de Rhode, a l'altura de la ronda de Miquel Oliva Prat.

El vehicle es va encastar contra un fanal i després, en perdre el control va acabar impactant contra un cartell informatiu del tren turístic del passeig Marítim. El vehicle va acabar a tocar d'aquest cartell que va quedar destrossat.

La Policia Local de Roses va rebre l'avís poc després d'un quart de de vuit d'un testimoni dels fets a la central de comissaria. Dues patrulles es van traslladar fins al lloc de l'accident s. En arribar-hi van trobar que no hi havia ningú al vehicle, el conductor havia marxat.

Arran de l'accident, el vehicle feia molta olor de cremat i per això, també es van activar els Bombers, que van desconnectar la bateria i van deixar la zona abalisada juntament amb la Policia Local.

Ampolla de whisky

A banda, la Policia Local va escorcollar el vehicle i va trobar que a dins hi havia una ampolla de whisky oberta i que tot, feia molta pudor d'alcohol.

Quan la Policia Local es trobava a lloc executant diverses tasques per atendre l'accident de trànsit a la zona s'hi va presentar un home que va reconèixer que era el propietari. Aquest presentava símptomes d'anar begut i els agents li van practicar la prova d'alcoholèmia. Va donar positiu i per aquest motiu, el van traslladar a la comissaria de la Policia Local. Allà li van fer les dues proves d'alcoholèmia amb l'etilòmetre evidencial, que també van donar un resultat positiu.

Davant dels fets, el conductor va quedar com a investigat per ser el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol. A banda, els agents han obert diligències i juntament amb l'atestat s'han adreçat al Jutjat d'instrucció de Figueres.

D'altra banda, el personal de la brigada -de les empreses Rosersa i Rosesnet- van retirar el vehicle de la zona, el fanal i les restes del vehicle accidentat a la zona.