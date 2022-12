L'Ajuntament de Figueres ha aconseguit dues subvencions d'1,3 MEUR dels fons europeus Next Generation per construir 12 habitatges per a joves al barri de la Marca de l'Ham i 30 més destinats a gent gran a la zona de Fages de Climent. Pel projecte a la Marca de l'Ham, s'ha aconseguit un import de 504.000 euros dels 1,6 MEUR en què està valorada l'actuació. Pel que fa al projecte d'habitatge per a gent gran, s'ha aconseguit un ajut de 846.300 euros dels 3,1 MEUR que es calcula que costarà. L'equip de govern ho valora positivament i diu que permetrà augmentar el parc públic d'habitatge social a la ciutat.

Els nous projectes, a més, se sumen a la construcció de 51 pisos al Parc de les Aigües a través del conveni signat fa uns mesos amb Incasòl i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. També a la convocatòria de 12 habitatges més de protecció social públics per a joves de l'Avinguda Marignane. El consistori ha rebut nombroses sol·licituds i espera fer el sorteig per adjudicar-los a principis de l'any que ve. L'objectiu és que els pisos projectats a la Marca de l'Ham i Fages de Climent es financin a través de les subvencions i el fons municipal per a l'adquisició d'habitatge. L'alcaldessa, Agnès Lladó, diu que un dels principals objectius d'aquest mandat és consolidar el parc públic d'habitatge, que s'ha "doblat" en els últims anys. "Arribarem als 200 habitatges pública abans que acabi el mandat i donarem resposta a una de les necessitats que té la nostra ciutat", afegeix. En el mateix sentit, el regidor d'Habitatge, José Castellón, celebra les subvencions aconseguides i diu que els permetrà seguir ampliant el parc amb més habitatge per a joves i per a la gent gran. Un parc de més de 160 pisos Figueres té actualment 164 habitatges al parc públic, 82 dels quals són de compra i 32 més propietat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, però que gestiona l'Ajuntament. N'hi ha 35 més per a emergències socials i 15 de particulars que, a través d'una subvenció, s'han pogut rehabilitar a canvi de cedir-los durant cinc anys a l'Ajuntament perquè els llogui a preus assequibles.