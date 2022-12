Un estudi calcula que un 80% dels determinants de la salut a l’Alt Empordà són fora del sistema sanitari, per tant, molts dels problemes de salut més rellevants de les persones estan subjectes a la influència dels determinants socials i de les condicions de vida de les persones. Això són característiques individuals (edat, sexe), estils de vida, xarxa social i comunitària, condicions de vida i de treball, alimentació, accés a bens i serveis fonamentals (educació, serveis sanitaris) i influències econòmiques, culturals i ambientals.

Com a conseqüència, la Fundació Salut Empordà (FSE) i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà han signat el compromís per l’impuls de la salut a l’Alt Empordà, un document que reafirma l’adhesió d’ambdues institucions als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i a l’Agenda 2030. L’acord promou propostes i projectes que ajudin a la millora de la salut dels seus ciutadans, en base a les recomanacions establertes per l’Organització Mundial de la Salut i vehiculades per les institucions polítiques del territori i els agents de salut. També, liderar una estratègia que interpel·li a actius públics i privats de la comarca en l’assoliment d’aquests compromisos, crear accions conjuntes amb els agents sanitaris del territori per tal d’incloure la salut en les polítiques impulsades des del Consell Comarcal i els municipis, i col·laborar amb l’Institut de Recerca en salut i social Glòria Compte de la FSE amb l’elaboració i l’aportació d’indicadors clau per al desenvolupament del projecte INDIKA.