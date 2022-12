Gent de l’Escala i la CUP han decidit presentar-se junts a les properes eleccions municipals del 2023. El grup mantindrà el nom de Gent de l’Escala però permetrà sumar els vots de la CUP a la composició de la Diputació i el Consell Comarcal. No estarà encapçalada per Carles Carlà. S’espera que es doni a conèixer el nou cap de llista passades les festes de Nadal.

Els militants de Gent de l’Escala es van reunir en assamblea després de la proposta de la CUP i s’hi va donar el vistiplau. A les darreres eleccions, la primera candidatura va obtenir un regidor i la CUP es va quedar sense representació. En la mateixa reunió s’hauria escollit el cap de llista, però no es donarà conèixer encara.

Qui no repetirà, però, com a cap de llista és Carles Carlà. Juntament amb Xavier Ballesta a l’anterior mandat van deixar el grup d’ERC per passar a ser regidors no adscrits. Van crear el grup Gent de l’Escala.

«Republicans, laïcistes, assemblearis, progressistes, ecologistes, feministes i independentistes». Amb aquests adjectius van definir una llista que es tornarà a presentar a les properes eleccions sumant-se a la CUP.

A l’Escala, Etna Estrems repeteix de cap de llista a ERC i Jordi Roura serà el candidat de Junts.