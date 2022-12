El jutjat ha enviat a presó un lladre multireincident que entrava a robar a cases d'urbanitzacions de Roses i aprofitava per menjar-hi. El delinqüent, que té 29 anys, sempre feia servir el mateix modus operandi. Esperava que els propietaris estiguessin dormint o bé haguessin marxat dels habitatges per forçar portes o finestres i esmunyir-s'hi a l'interior. Si calia, també grimpava per la façana. Solia robar eines, diners o petits electrodomèstics. En una de les cases, fins i tot, va intentar quedar-s'hi a viure. Els Mossos d'Esquadra el relacionen amb cinc robatoris comesos entre setembre i octubre a les urbanitzacions de Canyelles i Santa Margarida. La policia, però, no descarta que el lladre n'hagués pogut cometre més.

Segons informen els Mossos, els agents van poder detenir el multireincident després de setmanes seguint-li la pista. Se'l relaciona amb cinc robatoris comesos en aquestes dues urbanitzacions de Roses, però no es descarta que també hagués entrat a robar a més cases de Canyelles i de Santa Margarida. A l'hora d'actuar, el lladre sempre seguia el mateix patró. Esperava que els propietaris se n'anessin a dormir o bé aprofitava que eren fora per forçar alguna de les obertures (portes o finestres). Si calia, també escalava per la façana. Un cop a dins dels habitatges, el multireincident sempre se n'enduia diners i objectes que pogués portar fàcilment (com ara eines o petits electrodomèstics). En algun dels habitatges, el lladre també havia aprofitat per passar per la cuina i menjar-hi o beure-hi. Fins i tot, en una de les cases havia provat de quedar-s'hi a viure. Després de rebre les denúncies dels diferents robatoris, els Mossos d'Esquadra de Roses i la Policia Local van muntar un patrullatge preventiu per la zona per evitar que la situació anés a més. En paral·lel, la investigació els va portar a identificar aquest jove com el lladre que s'esmunyia dins les cases. Dimarts de la setmana passada, els policies el van localitzar i el van detenir. De moment, els Mossos l'acusen de cinc robatoris amb força a interior de domicili i d'un delicte de violació de domicili. La policia, però, no descarta atribuir-li altres robatoris que van tenir lloc a la mateixa zona, i on l'autor va seguir el mateix modus operandi que el detingut. El lladre, que té múltiples antecedents, va passar el dia 30 a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres. Des d'aleshores, es troba ingressat a presó.