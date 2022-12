L’Ajuntament de Figueres ha signat tres convenis amb propietaris per desencallar litigis «històrics» que tenien encallats el desenvolupament urbanístic de tres sectors: l’antiga colònia d’aviació, el gran jardí de Sureda Bertran i els entorns del Rec Susanna i del Mal Pas al límit amb Vilafant. Els convenis de mutu acord s’han aprovat inicialment i s’inclourien al POUM per aprovar-lo provisionalment. A la zona de les cases dels Americans la propietat aportaria 1,7 milions per urbanitzar el vial que creua la urbanització que així s’obriria a la ciutat. Es van aprovar al ple de dilluns per majoria absoluta.

El regidor d’Urbanisme, Xavier Amiel, i l’alcaldessa, Agnès Lladó, van remarcar la importància dels convenis per resoldre temes encallats des de fa dècades. I fer-ho de mutu acord amb els propietaris.

El referent als recs Susanna i Mal Pas, dels quals ja s’havia informat fa unes setmanes, resolen els problemes d’inundabilitat i s’impulsa el creixement. El cost és d’uns 953.000 euros i els aporten els dos ajuntaments.

Les cases dels Americans és un altre dels sectors de la ciutat que s’intenta desenvolupar urbanística i integrar a la ciutat. Es van construir per allotjar els militars de la base del Pení fa uns seixanta anys i estan situats a la falda del Castell de Sant Ferran. Fins a la redacció del planejament del 83 eren d’ús exclusiu dels militars. Des de fa anys no ho són però no està integrat a la trama urbana.

Amiel va explicar que el 83 es preveien unes gran cessions destinades a espais verds i sistemes vials, però no s’especificava com es pagava. El 2014 es va fer una modificació puntual per augmentar el sostre residencial potencial però tampoc s’ha acabat executant.

Ara el conveni estableix un sòl urbà que ja està consolidat on hi ha cases edificades i també les cases dels Americans. Hauran de fer una aportació d’1,7 milions que serviran per a la millora del vial entre el carrer Creu del Terme, Aviador Collar i President Kennedy, el que passa davant les cases perquè «es pugui discorre per tota la urbanització». Per tant, formar part de la trama de la ciutat. Inclou la cessió d’espais verds i d’equipaments i per a la resta un projecte de reparcel·lació i un pla de millora urbana amb el projecte d’urbanització dels propietaris. Per Amiel, això resol «una problemàtica històrica».

Un tercer conveni és amb l’entitat immobiliària La Llar propietària de la Sureda Bertran. El pla general vigent contemplava cases unfamiliars i un gran espai verd al jardí visible des del carrer Empordà, explicava Amiel. «Però no resolia l’excés de cessions per la incorporació de la zona verda i la discussió evident perquè tal zona d’un privat es correspon a un sistema general que hauria de ser objecte d’expropiació», aclaria. Es va signar un conveni, el 2009 es va impulsar una modificació puntual incrementant el sostre però va acabar al contenciós. Per a l’espai es va anunciar un nou parc urbà de 12.000 metres quadrats l’any 2007.

El conveni actual redueix el sostre edificable, inclou una delimitació del sòl urbà consolidat, delimita un polígon d’actuació urbanística que inclou un sistema viari i un sistema de zones verdes. El sostre edificable és per a usos residencials i terciaris i la resta del terreny es fa una donació a l’Ajuntament per destinar-los a zona verda pública, equipaments públics i sistema viari, va explicar Amiel.

El regidor de Junts Jordi Masquef va demanar alguns aclariments per dubtes sobre el finançament. I Hèctor Amelló de Cs va apuntar que donaven el vot a l’aprovació inicial a l’espera de la resta del procés. Ara es posa a exposició pública i es poden presentar al·legacions.