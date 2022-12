El regidor de Roses, Joan Manuel Fernández, va recaptar dissabte més dos mil euros per a la Fundació Roses Contra el Càncer amb una acció solidària que va consistir en pedalar durant dotze hores seguides.

La iniciativa la va portar a terme amb una bicicleta estàtica amb la qual pedalant les dotze hores va fer fins a 290 quilòmetres, segons informa Empordà Televisió.

Va començar a les deu del matí. Després de sis hores, explicava, a la televisió que el repte era fer dotze hores, però que era dur.

Fernández pedalava en una carpa instal·lada avant l’Ajutament per on van passar desenes de persones, moltes de le squals van fer la seva aportació econòmica a les guardioles instal·lades per la Fundació Roses Contra el Càncer. No és la primera vegada que el regidor porta a terme reptes amb accions solidàries per a recaptar fons.