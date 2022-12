Un home ha estat detingut pel robatori d’una motocicleta a Castelló d’Empúries. Els fets van tenir lloc dijous a la nit, quan una patrulla de la Policia Local de Castelló va observar dos joves amb una motocicleta en una actitud sospitosa.

Quan van veure el vehicle policial, els joves van allunyar-se ràpidament, i els agents van comprovar gràcies a la informació obtinguda per la central que la motocicleta constava com a sostreta. Aleshores van iniciar una recerca conjunta amb els Mossos d’Esquadra i en pocs minuts van localitzar i interceptar als sospitosos. Al ser identificats i escorcollats, un d’ells duia les claus de la motocicleta sostreta i va reconèixer ser l’autor del robatori. Immediatament, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte de robatori o furt d’ús de vehicle. Pel que fa a la motocicleta sostreta, va ser recuperada pel seu propietari.