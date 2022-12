L’Ajuntament de Roses formularà una queixa davant el Col·legi d’Arquitectes per l’actitud d’una arquitecte a un funcionari municipal a qui hauria proferit «improperis» i amenaces. Un informe jurídic va descanconsellar recórre a la via judiical per falta de proves per demostrar-ho. L’alcalde, Joan Plana, ho va explicar al darrer ple per mostrar la situació «que hem de patir funcionaris, càrrecs públics i segur que l’oposició també ho han rebut».

«Ets un marrec, què tens? 30 anys? Suposo que és el primer ajuntament que treballes». Així relatava la conversa l’alcalde durant el darrer ple. L’acusava de no fer bé la feina i, segons hauria explicat el funcionari, continuava amb frases com : «no tens ni idea d’on t’estàs posant»; «t’estàs carregant l’àrea d’urbanisme, millor dit t’estàs carregant Roses, et denunciaré, acabaré amb la teva carrera i em carregaré totes les llicències que heu donat». El treballador va entrar una instància. Per la banda jurídica, no es posa en qüestió la veracitat però es desaconsellar denunciar. Però Plana posava de manifest que aquestes actituds són «impresentables» i va informar que es faria un ofici al Col·legi d’Arquitectes o Aparelladors amb una queixa forma.