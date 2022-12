Un vehicle es va incendiar ahir a la tarda a l’AP-7 al seu pas per la Jonquera i va complicar la circulació per l’autopista en ple diumenge d’operació tornada del pont de desembre. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit i els Bombers de la Generalitat, el cotxe va cremar completament, però no es van haver de lamentar ferits. Això sí, va obligar a desviar el trànsit per la sortida 1 de l’AP-7. L’avís del foc es va rebre poc abans de les 4 de la tarda, i una hora més tard ja es va reobrir un caril al trànsit.

Altres punts de la xarxa viària amb complicacions de trànsit ahir a la tarda van ser la C-33, a l’àrea metropolitana de de Barcelona, la C-14 a Ponts (Noguera) i a Organyà (Alt Urgell), la C-16 a la Nou de Berguedà i a Cercs (Berguedà) i la C-17 a Tona (Osona), totes en sentit sud, cap a Barcelona o Tarragona.