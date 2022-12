Robar gasoil s'ha convertit en una pràctica que anat a l'alça en els últims mesos i més, arran de la pujada dels preus dels carburants.

La Policia Local de Castelló d'Empúries i els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Roses van frustrar durant la matinada de dissabte un robatori d'aquestes característiques.

Aquella nit van rebre l'avís per un robatori de combustible en un camió que estava estacionat a la població. Això va fer activar ambdós cossos policials.

Dues patrulles de Mossos d'Esquadra van estar fent recerca dels sospitosos, mentre que una patrulla de la Policia Local va muntar un control de pas en un punt estratègic proper al lloc dels fets.

En pocs minuts, la Policia Local va aturar un vehicle on viatjaven uns homes que coincidien amb les de la descripció donada per Mossos d'Esquadra. Els agents van procedir a fer escorcoll del vehicle, on van trobar quatre bidons plens d'un total de 90 litres de combustible. Arran dels fets, com explica la policia, van identificar els ocupants. Els quals van quedar com a investigats per ser presumptes autors d'un delicte contra el patrimoni.

Bidons preparats

Es dona el cas, que la policia va localitzar 45 bidons buits i també més utensilis que s'utilitzen per robar una gran quantitat de combustible- Tot això, els agents ho van confiscar a la mateixa zona on s'havia produït el robatori.

D'altra banda, el gasoil sostret va ser recuperat i va ser retornat per part de la policia al camioner que havia patit el furt.