L’oferta d’allotjament turístic de l’Alt Empordà és a punt d’incorporar una nova proposta vinculada a les noves tendències de viatges amb un cert luxe que uneixen l’anomenat ecoturisme amb la tranquil·litat i l’allunyament de les massificacions. Aquesta modalitat s’anomena glàmping, càmping amb glamur, una variant del càmping convencional que va néixer als Estats Units.

Amb aquesta filosofia va néixer el projecte del glàmping Vall de Codó de Terrades, impulsat per Elisabet Bigas, Miquel Vilarrasa i Jaume Camps en els terrenys que envolten el Mas Martí. Aquest espai està situat a tocar la carretera d’accés al Santuari de la Salut, un dels espais emblemàtics del patrimoni empordanès. Serà el primer glàmping de la comarca d’aquestes característiques.

El Pla especial urbanístic va ser aprovat inicialment per l’Ajuntament de Terrades el mes de maig passat amb l’acord unànime del plenari. El projecte ha estat redactat per l’equip AAUP Arquitectes amb estudis d’avaluació d’impacte, integració i avaluació de la mobilitat per part de la Cooperativa El Rissell.

Els promotors destaquen que la instal·lació «no ha suposat cap alteració de les característiques topogràfiques i de vegetació del territori i no s’ha obert cap vial o camí no existent».