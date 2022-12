L’Ajuntament de Figueres ha posat a licitació les obres del projecte de millora del tancament de l’estadi Albert Gurt, una de les mancances de l’equipament que s’inclouen dins el pla de xoc d’equipaments esportius. Les obres es liciten per 229.477 euros i té un termini d’execució de tres mesos. Al gener es va aprovar el projecte de millora que inclou les la substitució de les pistes d’atletisme i la gespa del camp de futbol per 598.000 euros més. Dins el pla de xoc l’any vinent s’esperen cobrir pistes esportives per disposar de més espais.

Els treballs que es liciten consistiran en construir una tanca al voltant de l’estadi que substitueixi l’actual que es troba deteriorada des de fa anys. Això permetrà millorar el seu control i evitar que es colin a l’interior.

L’estadi Albert Gurt requeria de diverses millores per afrontar el deteriorament acumulat amb els anys. Una de les mancances era el tancament. La instal·lació municipal d’atletisme patia l’entrada de persones que saltaven la tanca per diferents punts, tot i que l’espai compta amb càmeres de videovigilància. Les entitats usuàries van mostrar la preocupació per la situació l’any passat i es van difondre imatges on es veien grans grups de persones a l’interior.

L’Ajuntament no va poder executar l’any passat l’obra que ara es posa a licitació.

Durant aquest any en equipaments també s’ha abordat la creació de les pistes de petanca del Culubret i s’han executat les millores de seguretat dels pavellons, la substitució de la gespa artificial del camp de Vilantenim i la Marca de l’Ham.

L’Ajuntament de Figueres va decidir abordar la mancança de les instal·lacions esportives a l’espera de la construcció del tercer pavelló i davant les necessitats de les entitats esportives. El pla de xoc esportiu amb una inversió de 3,5 milions en el qual s’inclouen les diferents actuacions que es van preveure pels anys 2021, 2022 i 2023. Les actuacions es van succeint el calendari del pla contempla per a l’any vinent el cobriment de pistes actualment a l’aire lliure per donar-li un major ús i cobrir les necessitats de les entitats esportives resolent la manca d’espai actual.

Tercer pavelló

La inversió en els actuals equipaments per a millorar-los i disposar de més espais per a la pràcticava esportiva a través del pla de xoc no suposava, però, renunciar al tercer pavelló. El concurs va quedar desert i es va decidir revisar el projecte. La decisió sobre aquest projecte si es revisa, si es tira endavant o no, encara no s’ha pres i el més probable, segons les fonts municipals, és que ho hagi d’abordar el proper govern després de les eleccions municipals del 2023.