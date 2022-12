El Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Roses han signat un nou conveni de serveis socials que augmenta la inversió en l’atenció primària per millorar el servei.

Es tracta del Contracte Programa 2022-2025, i es va fer aprofitant la visita institucional que va fer divendres la presidenta de l’ens comarcal, Sònia Martínez que va aprofitar per reivindicar la feina del Consell Comarcal, important per molts municipis: «aquesta visita és una oportunitat per explicar la feina que fem per ajudar als municipis a donar serveis a la ciutadania, i per sortir de la capital, d’allà on tenim la seu, i visitar tots els municipis pels quals governem».

El conveni estableix que l’Ajuntament de Roses arribarà a aportar més de 200.000€ l’any 2024 i el Consell Comarcal 30.000€ més en comparació amb l’any 2022.

Tant la presidenta com l’alcalde van aprofitar la visita per agrair la feina que fan els treballadors de l’àmbit social, i van destacar especialment l’esforç que van fer durant aquests últims anys amb la pandèmia.

La presidenta del Consell Comarcal ha anunciat l’acord per celebrar la propera Trobada Jove d’Estiu 2023 a la Ciutadella de Roses. També va donar suport a les reivindicacions de Roses pel que fa a la instal·lació dels Parcs Eòlics Marins, com són el consens amb el territori a l’hora de fer algun tipus de transformació, i la màxima protecció de la biodiversitat.