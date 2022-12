La instal·lació de plaques solars per part de particulars a Figueres ha experimentat un «boom» en l’últim any. L’any 2021 es van tramitar 23 permisos -15 obres menors i 8 comunicades- per a aquest tipus d’instal·lacions. Pràcticament, el mateix nombre d’expedients que es van tramitar només fins la maig d’aquest any: 4 obres menors i 20 de comunicades. Des d’aleshores i fins aquest mes de novembre la xifra ha crescut exponencialment i ja se n’han tramitat 92. El regidor d’Urbanisme, Xavier Amiel, explica que principalment se n’han instal·lat en cases unifamiliars i indústries i creu que les dades continuaran creixent tenint en compte l’actual context econòmic.

L’increment del preu de l’energia ha fet disparar i molt la demanda per instal·lar plaques solars als teulats. Malgrat la inversió inicial, molts particulars hi veuen una inversió a llarg termini i són molts els que opten per aquesta via per a l’autoconsum.

A Figueres, en l’últim any el nombre de permisos que s’han tramitat en el que portem d’any multiplica per quatre els que es van tramitar durant tot l’any passat. I si ens fixem en el 2020, la xifra encara és més aclaparadora.

Fa dos anys, en ple esclat de la pandèmia se’n van tramitar 10 en total. D’aquestes, nou van ser obres menors. L’any passat, en canvi, la xifra es va doblar i se’n van tramitar 23 en total. D’aquestes, 15 van ser obres menors i 8 més comunicades.

Fins al maig d’aquest 2022, s’havien iniciat 24 expedients, la majoria (20) comunicacions. Des d’aleshores i fins aquest mes de novembre, s’hi ha sumat 20 obres menors menys i 48 comunicacions, que sumen un total de 92 permisos per instal·lar plaques fotovoltaiques.

El regidor d’Urbanisme, Xavier Amiel, diu que la majoria d’aquestes instal·lacions s’han fet en cases unifamiliars i indústries. «Als edificis plurifamiliars, molt nombrosos a la ciutat, és més difícil de gestionar i n’hi ha hagut pocs», explica. En aquest sentit, diu que l’encariment del preu de l’energia hi ha jugat un paper fonamental i que tot fa pensar que les xifres continuaran creixent.

Pendent de licitar les obres per a les comunitats energètiques

La instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’escola Pous i Pagès i Anicet de Pagès està pendent de licitació propera, segons explicava al darrer ple municipal la regidora Esther Marcos, a preguntes de l’oposició. L’alcaldessa, Agnès Lladó, afegia que amb la creació de comunitats energètiques en aquets dos punts del Culubret i la Marca de l’Ham el que es fa és «afavorir que la pobresa energètica deixi d’existir». Els tràmits estan al darrer tram per portra a licitació. Lladó va remarcar que la tramitació no és senzilla. Les comunitats s’inclouen dins el Pla de Transició Energètica. En el cas del Culubret es va plantejar com un element més per evitar els talls de llum. Les obres d’Endesa per millorar el conjunt de la instal·lació que ja han començat haurien de permetre resoldre aquesta qüestió. La instal·lacíó es va plantejar per alimentar al voltant de 130 vivendes.