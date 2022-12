L'Ajuntament de Figueres rebrà 2,6 milions d'euros dels fons europeus Next Generation que estaran destinats a desenvolupar el Pla de Sostenibilitat Turística que convertirà el centre històric en una "experiència turística total".

Una de les prioritats del pla és l'ordenació de la zona del Museu Dalí per crear un eix que connecti la Casa Natal de Dalí, la Rambla, el Museu i el Castell de Sant Ferran.

Figueres és una de les dues úniques ciutats, juntament amb Banyoles, que rebran aquests fons a les comarques gironines.

Catalunya rebrà un total de 82 milions d'euros.

Figueres va presentar una proposta que se centra en l'espai on es concentren la majoria dels recursos turístics, presentant de forma conjunta i harmonitzada tota la seva oferta cultural, comercial i gastronòmica. L'objectiu és posicionar Figueres com una destinació urbana i cultural de primer nivell, aprofitant atractius turístics únics al món com el Teatre-Museu Dalí o el Castell de Sant Ferran.

L'Ajuntament ha informat que el pla que es presenta aborda diferents aspectes: transició verda i sostenibilitat; millora de l'eficiència enegètica, transició digital; i competitivitat.

Respecte a les actuacions proposa una millora de l'entorn urbà del Museu amb una intervenció integral al carrer de la Pujada del Castell amb l'eixamplament de voreres, implantació d'arbrat i millora de l'accessibilitat.

També la instal·lació permanent de tres estàtues de la campanya "Dalí de Figueres" en indrets del centre urbà vinculats a la vida de l'artista

Es preveu alhora la instal·lació de projeccions fixes en monuments i edificis emblemàtics de la ciutat, que permetin posar imatges amb finalitat turística. La Transició energètica dels tradicionals llums nadalencs d'inspiració daliniana, i la il·luminació de les lletres de "Figueres"davant la Torre Galatea, són altres actuacions previstes.

Turisme enogastronòmic

En actuacions de turisme enogastronòmic es preveu l'adequació del balcó de la coberta del mercat de la Plaça Catalunya per poder-hi fer parades de la ruta enogastronòmica així com d'altres activitats relacionades amb el vi, el producte de mercat i la gastronomia. Al mateix temps preveu una oferta permanetn de rutes enogastronòmiques.

Digitalització de la destinació i transició energètica són altres aspectes que inclou la proposta amb projectes com plaques fotovoltaiques en equipaments municipals d'ús turístic o la creació de material digital.

Finalment hi haurà millores en l'accessibilitat i en els espais verds.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que "aaquest pla és una aposta pel turisme, per la capitalitat de Figueres, per la diversificació, per tal de promocionar la ciutat i per elaborar productes turístics de qualitat relacionats amb la gastronomia i amb la figura de Salvador Dalí, dos potencials que tenim" amb "l'objectiu és posicionar Figueres com una destinació turística urbana i cultural de primer nivell, aprofitant atractius únics al món com el Teatre Museu Dalí o el Castell de Sant Ferran".

Per la seva banda, el regidor de Turisme, Alfons Martínez, ha explicat que "aquest pla de Sostenibilitat Turística serà un impuls que ens ajudarà a consolidar l'estratègia turística que s'està desenvolupant a la ciutat de Figueres "que ens ajudarà a unir en una sola oferta el comerç, el potencial cultural i gastronòmic de la ciutat."