L’abús d’alguns usuaris evita la rotació de la zona taronja d’aparcament del mercat de Figueres

El mercat de la fruita i la verdura de Figueres té una llarguíssima tradició, que es remunta a segles enrere. La plaça del Gra data de 1886 i va ser projectada, precisament, per a donar cobertura a les parades dels marxants que comercialitzaven amb productes comestibles. La plaça Catalunya és molt més moderna, però des de fa anys, amb diverses modificacions, també acull parades de productes frescos els dimarts, dijous i dissabte de cada setmana.

El mercat continua sent un punt d’atracció de clients vinguts de tota la comarca i, també, de fora d’ella. No és estrany trobar-hi compradors de la Catalunya Nord o estrangers residents en altres poblacions empordaneses. «Tothom, qui més qui menys, carrega. Nosaltres venim expressament de Vilafant cada dissabte», explica Rosa Rodríguez. Per a ella i per a molta altra gent que accedeix al mercat amb vehicle propi per a poder transportar la compra, cada cop es fa més difícil poder utilitzar la zona taronja del carrer Castelló que l’Ajuntament va habilitar amb bon criteri. «Hi ha conductors que deixen el vehicle tot el matí, no hi ha la rotació que caldria», diu un dels marxants de la plaça de Catalunya mentre que diversos clients de la seva parada reconeixen que és així.

En principi, de la mateixa manera que cal pagar per a la zona blava del carrer Nostra Senyora de Lourdes o Sant Antoni, la zona taronja regulada té una tarifa única de vint cèntims entre les deu del matí i la una del migdia. «El pitjor és quan veus que algú aparca, tanca el cotxe i marxa en direcció oposada sense anar al mercat ni pagar tiquet», diu Rodríguez. L’esperada rotació per a agilitzar les compres no es produeix, encara que Josep Maria Serrats, un altre client, creu que «vint minuts és una mica justet, si el control fos estricte».

Ester Marcos, regidora responsable de Mercats, reconeix que aquesta problemàtica «existeix i s’hauria d’aturar». Des de fa temps, un cop superades les restriccions de la pandèmia, ella manté que «la Guàrdia Urbana hauria de tornar a ser-hi present, els dies de mercat, com ho feia abans». «Per a nosaltres, el mercat és un referent de la ciutat i hem de procurar que tot funcioni amb les millors condicions possibles».