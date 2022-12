L'Estat manté el golf de Roses com a zona «amb alt potencial» per al desenvolupament de l'eòlica marina i n'exclou part de les Balears i d'Andalusia per les afectacions que tenia. El BOE ha publicat aquest divendres la declaració ambiental estratègica dels Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM), l'avantsala per a la seva aprovació prevista per abans de finals d'any via reial decret. El document també inclou altres modificacions respecte de l'esborrany de POEM i que afecten també la demarcació marina nord atlàntica, la de les Canàries i la de l'Estret. La de l'Alt Empordà es l'única zona de Catalunya on l'Estat veu viable tirar endavant parcs eòlics marins. A hores d'ara, ja s'han presentat sis projectes per posar-hi molins.