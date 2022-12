L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha adjudicat el projecte d’instal·lació de 75 càmeres de videovigilància per un import de 217.000 euros. Els aparells de control esta previst situar-los en equipaments municipals i en punts calents com els accessos a la població. L’objectiu és minimitzar els actes vandàlics i perseguir els responsables d’actes contraris a la llei. El control facilitarà les tasques de la policia local, remarquen.

L’empresa adjudictària Alphanet Security Systems, SL executarà el projecte es preveu el 2023.

El projecte que es va aprovar per junta de govern local el maig d’aquest any preveu que s’instal·lin càmeres fixes en espais interiors de les dependències municipals i també a l’exterior d’equipaments municipals.

És una part del projecte que també contempla situar-en en punts calents de la via pública com rotondes, encreuaments i als accessos.

Des de la Policia Local de Castelló juntament amb el departament d’Informàtica i el d’Urbanisme s’han buscat quins són els punts on es considera necessari el control a través d’aquest sistema que s’ha implantat a diverses poblacions en els darrers anys.

El centre de control de les càmeres i la recepció de les imatges que enregistra estarà situat al Centre de Serveis d’Empuriabrava on hi ha la seu de la Policia Local que s’encarregarà del control.

L’adjudicació s’ha fet a la baixa del preu de licitació que era de 345.000 euros. Finalment s’exectuarà per 217.000 euros. Es van presentar sis empreses. El contracte té una durada de quatre anys.

La memòria especifica que permetrà la identificació automàtica i permanent de vehicles per poder captar les matrícules i disposar d’un sistema d’alertes per aquells que siguin d’interès policial per facilitar la intervenció policial i la investigació davant d’actes delictius. També hi haurà un sistema de càmeres de trànsit que ajudin a la policia a valorar les diferents situacions d’entorn a punts estratègics del municipi.

A banda d’això n’hi haurà en els edificis i equipaments públics.

L’Ajuntament espera que la videovigilància ajudi a «minimitzar els actes vandàlics» i a «la persescussió d’aquells accions que són contràries a les lles i a les normes que puguin pertorbar la seguretat física i patrimonial dels ciutadans».

Castelló d’Empúries té dos nuclis importants de població. El centre històric i Empuriabrava amb una àmplia extenció i una població resident, però també un gran nombre de segones residències i habitatges turístics. A més, disposa dels canals navegables. Les càmeres han d’ajudar a dissuadir de realitzar actes delictius o incívics i ajudar la policia local.