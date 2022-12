Cada vegada que Joan Sayeras anava amb els amics a banyar-se a la resclosa de Bàscara, a la zona del riu, el paisatge que observava, amb el castell, la palmera, la font i les coves, li evocava aquell pessebre que el seu pare li ensenyava a fer a casa. Allò el va dur a madurar la possibilitat, que després trenta-dos nens com ell –tenien entre 9 i 16 anys– van secundar: fer un pessebre de mida natural. Era l’any 1973 i bona part dels veïns van estar-hi en contra, però ells van tirar endavant amb convicció fins avui dia quan el pessebre de Bàscara celebra mig segle d’història.

L’actual pessebre de Bàscara és hereu d’aquells orígens i sempre ha estat fidel mantenint el format estàtic que recorda «les figures del pessebre». L’única escena en moviment és la presentació. Dels trenta-dos figurants d’aquell primer any, s’ha passat actualment a uns dos-cents cinquanta, veïns de totes les edats. L’únic que es manté inalterable és el paper del nen Jesús que des de fa quatre dècades l’interpreta una figura.

Avui arrenca la cinquantena edició a partir deles 7 de la tarda. També es faran sessions els dies 25 i 26 de desembre i l’1, 7 i 8 de gener. No hi ha canvis substancials en el recorregut, però, com cada any, la part del riu serà diferent i s’adaptarà la presentació per rememorar aquest mig segle d’història.