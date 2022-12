La sala d'apel·lacions del TSJC ha rebaixat a quatre anys i mig de presó la pena a l'home que va violar una menor de 17 anys a l'exterior d'una discoteca de Cadaqués la matinada de l'1 d'agost del 2018. L'alt tribunal ha desestimat el recurs de la defensa contra la sentència de l'Audiència de Girona però ha revisat d'ofici la condemna per aplicar la llei del 'només sí és sí'. Això ha suposat una condemna menor per a l'acusat. La secció quarta de l'Audiència li havia imposat sis anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual amb penetració. La sentència va concloure que l'atac va tenir lloc en ple carrer, quan el condemnat, Paolo Nieto, va empentar la víctima contra una paret, la va immobilitzar i la va violar.