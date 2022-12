El Concurs d’Aparadors de Nadal de Figueres compta enguany amb la participació de 42 establiments. Fins al 6 de gener, els establiments participants poden tenir exposades les decoracions als seus aparadors. Els premis són de fins a 1000 euros i una campanya publicitària.

El jurat farà la visita als comerços abans de la finalització de la campanya de Nadal i el veredicte del jurat es farà públic el dijous 29 de desembre, que és quan es donaran a conèixer els noms dels establiments amb les decoracions guanyadores en cadascuna de les quatre categories.

El millor aparador nadalenc, que consta de tres premis amb una dotació econòmica de 1.000, 500 i 300 euros i una campanya publicitària valorada en 300 euros al setmanari de l’Alt Empordà. Aquest guardó és únic, el que vol dir que el guanyador no figurarà com a premiat en cap altra categoria. Els altres tres premis seran per a l’aparador més figuerenc, l’aparador més sostenible i un premi especial que valorarà l’enginy per fer un aparador amb pocs recursos.

Aquests tres premis tenen una dotació econòmica de 500 euros cadascun i una campanya publicitària valorada en 300 euros al setmanari de l’Alt Empordà.