L’Ajuntament de Lloret de Mar va aprovar ahir, gràcies a la coalició de Junts, ERC i els edils no adscrits, un pressupost municipal de 87.488.840,36 euros per al 2023. La xifra representa un increment de 5,8 milions d’euros respecte a l’any anterior. La principal partida econòmica, de 36.988.198 euros estarà destinada a l’apartat de benestar comunitari, que inclou les prestacions obligades que tenen les entitats locals en serveis com són els contractes de neteja o d’aigua, entre d’altres. La segueix la partida de Serveis Generals amb 13.547.916 euros; Seguretat i Mobilitat Ciutadana amb 11.071.204 euros; Serveis Socials i Promoció Social amb 4.800.909 euros; Educació amb 4.185.138 euros; Cultura amb 3.195.013 euros; Medi Ambient amb 6.223.265 euros; Turisme, Ocupació, Promoció i Comerç amb 3.008.147 euros; Esports amb 3.113.242 euros i Urbanisme amb 1.250.802 euros.

Nou milions en inversions

Pel que fa a les inversions equivalen a un total de 8.910.376,60 euros dels quals un total de 5.226.000 euros són finançats. Entre les principals partides previstes destaquen la de millores a la via pública amb 1.290.400; millores als equipaments educatius, 445.000 euros; millores a la xarxa de clavegueram i servei d’aigües, 428.835 euros; execució del desplegament de punts de recàrrega elèctrica en els aparcaments municipals, 335.000 euros; la rehabilitació i ampliació del cementiri, 370.000euros; les millores als equipaments esportius, 225.000 euros; les reformes del Mercat Municipal, 200.000 euros; instal·lació de plaques fotovoltaiques a la piscina municipal i altres equipaments municipals; 500.000 euros; la millora i condicionament de zones enjardinades i espais verds, entre d’altres.

Crítiques de l’oposició

El portaveu dels Comuns, Miguel Gracia, va qualificar els pressupostos com un gest de «quadrar números i prou» i va criticar el poc temps que ha tingut l’oposició per llegir i estudiar les partides: «Fins ara en aquest Ajuntament sempre s’havien deixat llegir els pressupostos amb temps. Aquesta vegada no ha sigut així». La portaveu de Força Lloret, Lluïsa Baltrons, també va mostrar el seu desacord pel fet que no s’hagués compartit amb prou antelació el projecte de pressupostos. El portaveu de Ciutadans, Jordi Hernández, també es va sumar a les crítiques dels seus companys: «Pensem que el govern ens podria haver deixat participar en el procés i hi podríem haver treballat conjuntament». Francisco Pastor, portaveu del PSC, va fer valoracions en el mateix sentit: «Aquest any no hem pogut fer aportacions ni comentar el pressupost i, a més a més, aquest pressupost neix però sabem que es modificarà aviat», va concloure.