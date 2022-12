L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Roses compta amb una cadira de muntanya adaptada adquirida recentment, amb la qual posa a disposició de les persones amb mobilitat reduïda la pràctica esportiva, com el senderisme o curses, en el medi natural.

El material adquirit és una cadira monoroda tot terreny Joëlette que permet acompanyar persones amb mobilitat reduïda o limitada per entorns rurals o de muntanya no adaptats, o participar en curses. Requereix la conducció de dos acompanyants, un encarregat de la tracció i direcció de la cadira, i un que assegura l’equilibri de la mateixa des de la part posterior. Està concebuda tant per a passejos com per a ús esportiu.