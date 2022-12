Dos accidents de trànsit han complicat de bon matí la circulació per l'AP-7 a Figueres i Bàscara. Ambdós sinistres, amb camions implicats, han provocat retencions a l'autopista.

El primer ha succeït cap a dos quarts de tres de la matinada a Bàscara, on un camió s'ha accidentat. El vehicle ha quedat al mig de la via i ha causat retencions en sentit Girona. En aquest cas, l'accident ha tingut lloc, segons el Servei Català de Trànsit, després que el vehicle xoqués amb algun objecte que hi havia a la via. El conductor ha resultat il·lès.

Aquest matí s'ha retirat el vehicle pesant i ara, a quarts de vuit del matí, s'han fet tasques de reparació a la via.

D'altra banda, quan faltaven uns 10 minuts per les set s'ha produït un altre sinistre viari a l'altura de Figueres (quilòmetre 23).

En aquest punt de l'Alt Empordà s'ha produït problemes per circular per l'autopista perquè l'accident ha fet tallar dos carrils tallats en sentit nord, segons Trànsit. Les cues però han minvat i cap a dos quarts de nou, ja no n'hi havia.

En aquest cas, ha bolcat també un camió que duia taronges i ocupa el carril central. A dins hi havia dues persones i ambdós, han resultat ferides de caràcter lleu.

En ambdós sinistres, hi han treballat Mossos, SEM i Bombers.