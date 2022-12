La Diputació de Girona ha engegat a Figueres un nou servei d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge a la ciutat per tal de donar assessorament a persones en risc de perdre l’habitatge. El servei compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres. S’ha posat en marxa per tal de donar suport a l’oficina del Consell Comarcal de l’Alt Empordà que fins ara atenia casos de tota la comarca, però la majoria eren de Figueres. El servei permet atendre els col·lectius vulnerables en risc d’exclusió social.

La Diputació de Girona ha explicat que entre els assessoraments que rebia al Consell Comarcal més de la meitat dels casos durant l’any passat (54,61% eren de la ciutat de Figueres (148 dels 271 totals). Per tant, oferint des d’aquesta administració el servei, es descongestionarà al Consell.

Pel diputat d’Habitatge, Quim Ayats, s’ha de tenir en compte que «vivim moments de crisi, de dificultats, i el que hem de fer des de la Diputació de Girona és ser al costat de la ciutadania i donar resposta a les seves necessitats ampliant serveis».

En risc d’exclusió

L’objectiu del servei és oferir atenció especialitzada a persones vulnerables en risc d’exclusió residencial per evitar que perdin el seu habitatge principal.

Es focalitza en actuacions com ara l’assessorament a persones que tinguin problemes relacionats amb deutes de l’habitatge, la intermediació en casos de deutes en el lloguer o l’acompanyament de les persones afectades.

El nou servei l’ofereixen, de manera conjunta, la Diputació de Girona, que contracta els advocats que presenten el servei, i l’Ajuntament de Figueres, que ofereix suport administratiu des de la seva oficina local d’habitatge. A més, compta amb el suport de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i dels col·legis d’advocats de Girona i Figueres.

El servei està ubicat a l’Oficina Local d’Habitatge de Figueres, a l’avinguda Salvador Dalí, 107.

Els lletrats atenen la ciutadania de forma presencial cada divendres durant el matí. A partir d’ara, els figuerencs disposaran d’un espai únic en aquest àmbit i sabran on adreçar-se.

El de Figueres és l’onzè servei d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge a la demarcació de Girona.

Cobertura a vuit comarques

Prèviament, la Diputació de Girona també n’ha posat en funcionament a les oficines comarcals d’habitatge de l’Alt i el Baix Empordà, el Gironès i la Selva i als ajuntaments de BAnyoles -e aquest cas, també actua a la resta del Pla de l’Estany-, Blanes, Lloret de Mar, la Bisbal, Salt i Vidreres. Per tant, es dona cobertura a cinc de les vuit comarques gironines.

Des de l’Oficina d’Habitatge de Figueres s’ofereixen diversos serveis per garantir el lloguer. Per exemple, durant el 2021 es va informar que es vetllava per la contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges. També es porten a terme accions com la compra d’immobles per tal de disposar d’un parc d’habitatge protegit que permeti oferir lloguers a preus assequibles.