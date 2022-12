La Guàrdia Urbana de Figueres torna a estar en peu de guerra. El col·lectiu va reprendre les negociacions amb el govern després del conflicte per les hores extra de l'Acústica, però ara s'han trencat i anuncien noves mobilitzacions. El delegat del SIP-Fepol a les comarques gironines, Sergi Fernández, diu que la gota que ha fet «vessar el got» ha estat la intenció de l'equip de govern d'incloure la disponibilitat i la urgència a les fitxes de la policia sense remunerar-les. A això, diu, s'hi suma que no s'han inclòs tres noves fitxes que havien «pactat» i que se'ls ha «exclòs» de l'augment de remuneració per treballar festius i per nocturnitat, que sí que s'ha aplicat en els treballadors esportius i de museus.

El conflicte entre el govern municipal (ERC, PSC, Canviem Figueres i Guanyem Figueres) va començar el maig d'aquest any quan el sindicat SIP-Fepol –majoritari al cos- va deixar d'assistir a les meses de negociació pels «incompliments» dels acords presos. Entre ells, el fet que no s'aprovessin un seguit de fitxes de llocs de treball del cos. La situació va provocar que la Guàrdia Urbana protagonitzés protestes al ple i deixés de fer hores extra. El conflicte va arribar al seu punt àlgid per l'Acústica quan el govern va obligar els agents per decret a fer hores extra. El cas va arribar al jutjat que, finalment, va desestimar la suspensió cautelar que demanava el sindicat. Està previst que el jutjat entri en el fons de la qüestió en els pròxims mesos. Figueres decreta situació d'emergència per l'Acústica per obligar la Guàrdia Urbana a fer hores extres A mitjan setembre, es van reprendre les negociacions en el marc de la mesa, però ara s'han trencat de nou. Fernández atribueix la situació a diversos factors. Per una banda, els acords pendents que continuen sense «complir-se» i, de l'altra, algunes decisions que s'han pres en els últims mesos. «Al novembre, es va fer una mesa de negociació on es va parlar dels horaris especials de festius i nocturnitat per diversos col·lectius. Es va augmentar la retribució als treballadors d'esports i museus, però se'n va excloure la Urbana», assegura. A més, diu, són «l'únic col·lectiu que ja fa més hores, 37,5 hores quan la resta en fa 35». A això, s'hi suma que, segons el sindicat, no s'han aprovat tres noves fitxes compromeses: de cap de torn, policia administrativa i motoristes. La gota que ha fet vessar el got, però, ha sigut la intenció de l'equip de govern d'incorporar a totes les fitxes de llocs de treball del cos els conceptes d'urgència i disponibilitat «sense remunerar». L'objectiu, diu, és aconseguir que els agents puguin treballar més hores i en dies concrets com ara l'Acústica sense necessitat d'obligar-los via decret. «Davant d'això, nosaltres ens indignem i reprendrem les mobilitzacions», remarca. La decisió de tornar al «conflicte» és compartida, afirma, amb el sindicat CSIF i, tot i que encara estan valorant les accions que emprendran, ja ha avançat que hi haurà protestes als plens i als actes electorals a partir del gener. Fernández acusa directament de la situació l'alcaldessa, Agnès Lladó, i al vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas: «Se'ns ha enganyat i mentit de forma reiterada».