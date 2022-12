La discoteca Chic de Roses reobrirà les portes de nou la nit de Cap d’Any i es preveu una inauguració el 14 de gener. Els actuals gestors han renovat les instal·lacions per dins, però es manté la imatge exterior i el nom mític de Chic Roses.

Segons ha informat un dels representants de la discoteca s’espera reobrir-la durant tot l’any. S’estrenarà la darrera nit de l’any, amb una obertura puntual perquè el dissabte 14 de gener estaria previst portar a terme un acte d’inauguració oficial. A partir de llavors les nits del cap de setmana estaria oberta, tot i que de moment no s’han avançat gaires detalls.

Anuncien que tornen

«Diuen que un sempre torna als llocs on va ser feliç. Tornem». Així s’anuncien per a la nit de cap d’Any. La discoteca Chic és una de les mítiques a la Costa Brava, porta uns anys d’obertures i tancaments. Amb una nova direcció es renova i espera tornar al circuit d’oci de les nits a l’Alt Empordà amb sessions amb els millors djs, explica el representant.

La discoteca va obrir les portes l’11 d’abril de 1980. Inspirada en les discoteques dels 80 com Studio 54 va revolucionar les nits a la comarca.

A les millors guies

El primer director Thomas Spieker, explicava en una entrevista a Diari de Girona que «la gent de la comarca es dividia entre la gent que podia entrar al Chic i els que no podien. Era un segell de qualitat». Se situava a les guies europees com una de les millors discoteques. Va revolucionar l’oci incorporant elements com espectacles amb làser o les conegudes festes temàtiques. Després d’un tancament, Deluxe Group va tornar a la direcció de Chic de Roses i va reobrir les portes el 7 de maig de 2005.

Va funcionar del 2005 al 2013 com a Chic Deluxe Roses. Des del 2009 s’havien anat fent requeriments a l’empresa perquè hi havia deficiències. Es va ordenar el tancament temporal de l’activitat que es pogués acreditar que les instal·lacions s’ajustaven a la normativa vigent però des de l’Ajuntament es va manifestar que estaven interessats que el local pogués continuar obert mantenint l’oferta d’oci nocturn.

Primera reobertura

Fetes les obres i resoltes les diferents qüestions que s’havien requerit, el Chic tornava a obrir les portes el juny de 2015 amb una nova etapa amb diversitat musical i el nom Chic Costa Brava.

Però una vegada més va tornar a tancar portes. Segons l’Ajuntament ha mantingut la llicència d’activitat. I ara rebore i espera situar-se de nou al mapa dels locals d’oci nocturn de la Costa Brava. Ho fa com a Chic i amb el «tornem».