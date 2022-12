L’Ajuntament de Figueres ha decidit trencar definitivament el conveni que el lligava amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà sobre la recollida i estada d’animals domèstics a les instal·lacions de la Societat Protectora de la capital empordanesa. La decisió «és ferma i irrevocable», segons ha confirmat la regidora de Medi Ambient, Sònia Trilla, i es farà efectiva a partir del canvi d’any.

«Fa dos anys que tenim una pròrroga consecutiva i estem en total desacord amb el servei que s’està donant des de l’Associació Protectora d’Animals i Plantes, tal com vam manifestar des de l’inici d’aquest mandat», especifica Trilla. La intenció municipal és inequívoca: «El dia 2 de gener anirem a la Protectora per recollir la quarantena de gossos i gats que han estat recollits a la nostra ciutat aquests darrers temps. Només ens farem càrrec d’aquests animals». Des de l’Associació Protectora d’Animals i Plantes, el seu president, Alberto Márquez, difereix de la versió de Sònia Trilla i assegura que tot es deu «a la guerra entre l’Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal». Márquez recorda que l’associació que presideix «fa setanta anys que presta aquest servei a Figueres des que ho va començar a fer la meva mare» i que ara la decisió de l’Ajuntament «posa en perill la feina dels treballadors». Alberto Márquez explica que va avisar el regidor Pere Casellas que, «a partir del dia 1, els gossos recollits a Figueres, al voltant de quaranta, no podran continuar a la protectora» i que per això han acabat de recórrer a la residència de Ventalló.

Per a evitar deixar el servei sense atenció diària, l’Ajuntament ha contractat els serveis de dues empreses externes que, a partir de gener, es faran càrrec d’aquesta activitat.

L’Associació Canae de Figueres, entitat sense ànim, serà la responsable de la recollida d’animals dins del terme municipal. La residència Canisapiens de Ventalló assumirà l’estada dels gossos i gats fins que no es localitzi el seu propietari o siguin adoptats.

Aquest dilluns hi va haver una reunió entre els tècnics municipals i els del Consell Comarcal. Sònia Trilla deixa clar que «durant aquests darrers quatre anys només hem patit pals a les rodes per part de l’Associació Protectora, que no ens ha deixat complir amb les nostres obligacions de vetllar per la bona marxa del servei».

Denuncia a Fiscalia

La regidora i advocat recorda igualment que, «a títol personal, vaig presentar una denúncia a Fiscalia per un presumpte maltractament continuat per omissió dins de la Protectora, on hi va haver diverses morts injustificables de gossos».