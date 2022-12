La investigació ha exonerat un suposat autor material del crim de Cabanelles que va aportar vídeos per acreditar que el 28 de febrer del 2021 no podia ser al lloc dels fets perquè era a Romania. El pare del sospitós es va personar al jutjat el maig passat exculpant el fill i situant-se a l'escena del crim. Va sortir en llibertat. Arran d'aquests indicis, els Mossos d'Esquadra han ampliat la investigació rastrejant la ubicació de pare i fill en dates properes als fets i conclouen que la informació confirmaria la coartada. Per això, el jutjat d'instrucció ha suspès l'ordre europea d'entrega. El gener passat, la policia romanesa el va detenir a Bucarest. La justícia del país va ajornar l'extradició i el va deixar en llibertat.

La investigació inicial el va situar com un dels suposats autors materials del crim, sobretot perquè un dels testimonis el va identificar com a assistent al sopar que va tenir lloc la nit del 27 al 28 de febrer del 2021 a una casa de Vilafant i on haurien clavat la pallissa a la víctima. L'endemà al matí, un ciclista va localitzar a Cabanelles el cos sense vida de l'home, al voral de la carretera que va al santuari de la Mare de Déu del Mont. La víctima tenia fins a 29 lesions traumàtiques i cinc ferides per arma blanca.

Per això, quan la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a les comarques gironines va desplegar l'operatiu el 13 de desembre del 2021 per arrestar els sospitosos del crim, el jutjat d'instrucció 7 de Figueres va dictar una Ordre Europea de Detenció i Entrega (OEDE) contra aquest home, que en aquell moment estava fora del país. El van detenir el 5 de gener d'aquest any a Romania.

Pocs dies després, i amb l'arrestat pendent d'extradició, el seu pare es va presentar voluntàriament al jutjat per exculpar-lo. A Figueres, va dir que ell, i no el seu fill, va ser al sopar. En concret, va explica que la barbacoa va ser "tranquil·la" fins que, en un moment de la nit, va veure com un dels sospitosos (detingut a Bèlgica ara fa un any i en presó preventiva) i "altres persones" es començaven a barallar. També els va veure ficant la víctima dins el cotxe que després es va desplaçar fins a Cabanelles.

Després de declarar i admetre que va ser al lloc dels fets, el pare va sortir en llibertat. En paral·lel, la justícia de Romania també va alliberar el fill perquè va acordar ajornar-ne l'extradició fins que es resolgués una causa per un delicte contra la seguretat viària que tenia oberta al país. Tot i el relat exculpatori del pare, el jutjat va mantenir vigent l'ordre d'entrega.

Per intentar demostrar la seva innocència, el fill va presentar al jutjat dos vídeos que acreditaven que no podia ser ni a Vilafant ni a Cabanelles perquè el dia dels fets era a Romania. El maig passat, de la mà de l'advocat Joaquim Bech de Careda, va aportar dues gravacions captades per les càmeres de videovigilància de la Direcció Regional de Carreteres i Ponts de Constanta. En el primer, datat a les 16.31 hores del 27 de febrer del 2021, es veu l'investigat anant de copilot d'un vehicle. Al segon, de l'endemà al migdia, es torna a veure el mateix cotxe circulant per la xarxa viària del país.

Després d'això, el jutjat d'instrucció sí que va deixar sense efecte l'ordre d'entrega temporal però va decidir no pronunciar-se sobre la petició que va fer la defensa de suspensió definitiva de l'OEDE fins a tenir un informe que va encarregar amb "caràcter urgent" als investigadors dels Mossos perquè comprovessin l'autenticitat de la gravació i corroboressin quin dels dos, pare o fill, era a l'escena del crim.

OEDE suspesa

Amb aquesta informació nova, els Mossos han ampliat la investigació i conclouen que "podria haver estat el pare i no el fill" la persona implicada en els fets. Els investigadors remarquen que tant el cotxe com el telèfon mòbil que havien vinculat al sospitós estan a nom del pare i que, per això, el cas es va dirigir d'entrada contra ell. La identificació del testimoni però, va fer girar les sospites cap al fill.

Els investigadors han rastrejat l'activitat del telèfon i l'han contrastat amb els llocs on tenen acreditat, ja sigui per pagaments, per bitllets d'avió, per gravacions o per registres, que van ser pare i fill en dates properes als fets. La conclusió final és que tot apunta que efectivament el fill era fora del país i que el pare va participar en el sopar fatídic.

En base a les conclusions de la investigació, el jutjat d'instrucció 7 de Figueres ha deixat sense efecte l'OEDE acordada contra el fill.

El jutjat també apunta que s'han completat les diligències que quedaven pendents i ha donat trasllat de la causa al fiscal Víctor Pillado perquè decideixi si vol sol·licitar més proves, com ara la declaració del pare en condició d'investigat.

Set implicats

Després de gairebé deu mesos d'investigació, el desembre de l'any passat els Mossos d'Esquadra a Girona va desplegar un operatiu que es va saldar amb la detenció de cinc sospitosos per la seva suposada vinculació amb el crim. Tots ells van ser al sopar que va tenir lloc a la casa de Vilafant propera al taller mecànic que regentava la víctima amb un soci i que la instrucció situa com l'escena del crim. Aquests detinguts van passar a disposició judicial el 16 de desembre i van sortir en llibertat. Cap d'ells era, segons la investigació, autor material de l'agressió mortal.

El 23 de desembre, i arran d'una OEDE, van detenir un dels suposats autors materials a Anvers (Bèlgica). Després de passar a disposició judicial, el jutjat va ordenar presó sense fiança. Durant la seva declaració va reconèixer que s'havia barallat amb la víctima però va al·legar que ell l'havia atacat primer amb una navalla i que es va defensar.