La cavalcada dels Reis d’Orient a Figueres tornarà als carrers amb força després de dos anys de restriccions per la covid-19 i ho farà amb una nova carrossa i més de 300 figurants. Com a novetat d’enguany, a més, a banda del rei Baltasar, hi haurà patges del rei negre sense pintar i no s’hi repartiran caramels per una «qüestió d’ordre públic».

L’alcaldessa, Agnès Lladó, i la regidora de Festes, Ester Marcos, han dit que el llançament de caramels provocaven corredisses i que molts pares i mares –sobretot, amb nens petits- han celebrat la mesura. «Serà una manera millor de gaudir la cavalcada. Qui vulgui caramels ja sap on trobar-ne», ha dit Marcos.

El seguici començarà dijous a les set de la tarda a la Creu de la Mà i enfilarà el carrer Nou. A partir d’allà, continuarà pel carrer Castelló fins a la plaça del Gra, continuarà pel carrer Rutlla i acabarà a la Rambla passant pel carrer Blanch i el carrer Caamaño.

Durant tot el recorregut es podran veure els tres reis acompanyats de tots els patges, el rei Negre amb els seus patges per primer cop sense pintar. Fins a nou carrosses desfilaran pels carrers.

Lladó remarca que «aquest any arriba amb moltes sorpreses, amb una carrossa nova plena de joguines» i «una cavalcada participativa i pensada per a tothom, per això acabarà el recorregut a la Rambla”.

A la plaça del Gra s’hi tornarà a instal·lar una zona de baixa intensitat sensorial, on es reduirà el volum i no hi haurà efectes sonors i lluminosos estridents. Hi haurà una grada adaptada a la Rambla per a les persones amb discapacitat visual i mobilitat reduïda.

També està previst que hi hagi un intèrpret del llenguatge dels signes pel discurs de Ses Majestats.

La regidora de Festes ha remarcat que «enguany repetim la zona de baixes intensitats sensorials, perquè tothom pugui gaudir de la cavalcada».

D’altra banda, l’alcaldessa ha celebrat que «per fi» es pugui tornar a viure la cavalcada «sense restriccions» i Marcos ha reivindicat que serà un acte «inclusiu».

En el marc de l’arribada de Ses Majestats el 2 de gener a les sis de lat tarda i el 3 de gener a les quatre hi haurà el Campament Reial a l’Església de Sant Pere. El 4 de gener el Patge Reial esperarà els més menuts al Casino Menestral Figuerenc a les sis de la tarda.

Canvis a la rua de l’Escala

A l’Escala, la cavalcada de Reis també incorpora algunes modificacions en el recorregut que acabarà a la plaça de les Monges. Després que els darrers anys no hagi estat possible, Melcior, Gaspar i Baltasar esperen poder arribar per mar en aquesta ocasió i desembarcar a la Platja cap a un quart de set de la tarda. Un cop arribin a la Platja, els tres reis i la comitiva aniran directament, per la llongada de la platja, fins a la Riba, on començaran la rua i el tradicional tocamans. La rua passarà pels carrers Enric Serra, del Mar, passeig Lluís Albert i avinguda Ave Maria, per acabar la festa amb una màgica escenificació a l’aparcament de «Ca Les Monges», on coneixerem els Patges Petrus i Electra que dinamitzaran l’activitat amb música i parlaments. Tothom que vulgui podrà parlar i fer-se fotos amb els reis. També, els més grans podran degustar un «sorbet màgic» i els més petits, recollir una bossa de caramels.