El Consell Comarcal de l’Alt Empordà juntament amb els Mossos d’Esquadra van convocar aquest mes als alcaldes de la comarca per tal d’explicar el funcionament de les noves càmeres de seguretat que s’estan instal·lant en moltes poblacions de Catalunya i que s’esperen extendre a més indrets. A la comarca estan en marxa projectes municipals en punts com a Castelló on se n’han adjudicat 75.

Fins a trenta representants de les poblacions de la comarca van participar en la reunió que es va celebrar a Pedret i Marzà. Tots van estar d’acord en la necessitat de tirar endavant el projecte, però els ajuntaments demanen a la Generalitat que es faci càrrec del cost perquè asseguren que aquestes competències de seguretat no son municipals. Les càmeres que s’estan instal·lant tenen la funció de lectura de matrícules, entre altres, i anirien connectades directament als Mossos d’Esquadra i a la Europol.