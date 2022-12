La campanya de captació de fons de la Fundació Salut Empordà (FSE) Aquest Nadal, ajuda’ns a millorar la planta de Pediatria amb l’objectiu de recaptar diners per reformar les instal·lacions pediàtriques de l’hospital de Figueres està sent tot un èxit. En pocs dies ja s’ha assolit pràcticament la meitat de la recaptació necessària, és a dir, 11.715 euros d’un total de 25.000.

La campanya segueix oberta i les donacions econòmiques es poden fer a través d’una pàgina web que la Fundació ha creat per a l’ocasió. En concret, els diners recaptats es faran servir per reformar les cinc habitacions i la sala de jocs de la planta de Pediatria, i també, la sala d’espera destinada als nens i nenes de Consultes Externes. Aquesta campanya se suma a altres iniciatives que ja s’han emprès per humanitzar l’assistència.