El Parc Natural de Cap de Creus ha portat a terme noves tasques de millora amb la instal·lació d’un nou mirador i ha acabat la restauració d’una barraca de pedra seca.

Les tasques que s’han portat a terme aquest mes s’han realitzat a Cap Norfeu on s’ha situat el nou espai per gaudir del paisatge amb un m irador. Seguint amb les tasques de manteniment del Parc Natural s’ha acabat la restauració de la barraca de pedra seca en aquesta zona, coneguda com a Barraca dels Palauencs.

Cap Norfeu se situa al municipi de Roses i forma una estreta península que tanca el Golf de Roses entre les platges de Cala Montjoi i Cala Jóncols. S’endinsa dos quilòmetres cap al mar. Té protecció integral terrestre i marina.