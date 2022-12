L’Ajuntament de Figueres, a través de l’empresa pública FISERSA que gestiona el servei integral d’aigua a la ciutat, ha reduït les tarifes relacionades amb els comptadors d’aigua.

En concret, s’ha optat per aplicar un descompte del 75% en les altes i els trasllats de comptadors i oferir gratuïtament el canvi de nom.

D’aquesta manera, l’alta d’un comptador de 13 mil·límetres (el majoritari) passa de 290 euros a 72,60; l’alta social del mateix comptador passa de 29 euros a 7,26 i el trasllat del comptador passa de 161,87 euros a 36,30. A més, el canvi de nom deixa de costar 113,50 euros per passar a ser un servei gratuït.

La mesura s’aplica amb la voluntat d’ajudar a les famílies a fer front a la inflació i després de la crisi de la covid-19, ha remarcat l’Ajuntament.

L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, destaca en aquest sentit que l’ajustament en les tarifes dels comptadors d’aigua «era necessari en el context actual». A més, ha afegit que eliminar el càrrec per efectuar un canvi de nom és «un fet de justícia». Pel conseller delegat de Fisersa, Pere Casellas, «el canvi no hauria estat possible amb una gestió privada».