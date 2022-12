L’Associació Stop Macro Parc eòlic marí de la Costa Brava Nord estudia impulsar una Iniciativa Legistativa Popular (ILP) per «pressionar» el Govern a fer una «transició energètica tenint en compte l’opinió del territori». La iniciativa estarà oberta a totes les comarques gironines i l’objectiu és aconseguir que l’executiu «compleixi amb els compromisos d’anar reduint les emissions de CO2 però sense sacrificar biodiversitat».

D’altra banda, l’entitat, conjuntament amb la IAEDEN-Salvem l’Empordà i la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica Justa (que aplega 92 entitats de tot Catalunya), han presentat una denúncia davant Autocontrol, l’organisme independent d’autoregulació de la indústria publicitària a l’Estat espanyol, per «publicitat enganyosa i sense ètica» que ha aparegut recentment a diferents cartells als carres de Girona i Figueres.

«Són anuncis promoguts per una organització desconeguda fins fa poc, Panorama (https://panoramacomunidad.es/), i que es presenta sota l’aparença d’un mitjà de comunicació», asseguren els opositors en un comunicat.

Comunitat a favor

Segons expliquen, es tracta d’un grup independent de persones de la societat civil que han creat una comunitat a favor del desplegament dels grans projectes d’energia renovables a Catalunya i recentment han impulsat un manifest a favor d’accelerar el desplegament de parcs fotovoltaics i parcs eòlics terrestres i marins a Catalunya.

En els cartells que les entitats han denunciat «s’incita» els ciutadans a unir-se a la comunitat creada a favor dels grans projectes de renovables amb el missatge: «Uneix-te a la comunitat de renovables. O encara més asma». «La idea que es despren del mitssatge és que si no formes part de la comunitat, l’alternativa és un augment de la població afectada per l’asma, banalitzant d’aquesta manera malalties greus com la que afecta als pulmons. I tot plegat, sense aportar dades ni estudis científics que ho corroborin», insisteixen.

Les entitats denunciants consideren que aquesta publicitat traspassa els límits de l’ètica, és «enganyosa» i confon a la població en un tema tan important com és la transició energètica; i demanen la retirada dels cartells publicitaris.

Roses, àrea prioritària

Roses és l’única zona prevista com a àrea prioritària als Plans d’Ordenació de l’Espai Marítim (POEM), que l’Estat està ultimant. S’han presentat fins a quatre projectes per crear un parc eòlic marí.