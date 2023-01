Una baralla entre dos grups de joves va acabar provocant destrosses importants en una terrassa d’un dels bars més coneguts de la Rambla de Figueres ahir a la matinada. Els fets van succeir quan, per causes que es desconeixen, dos grups de joves van començar a llançar-se objectes del mateix establiment. Cadires, plats, cendres i tota mena d’eines que trobaven a mà van sortir volant. Fonts municipals van confirmar que ara mateix encara no consta cap denúncia presentada pels fets, encara que no es descarta que la propietat de l’establiment presenti la pertinent reclamació pels desperfectes.

L’enfrontament va durar pocs minuts però va disparar de nou les veus de protesta entre la classe política de Figueres. La batussa va quedar enregistrada per un vianant que ho va penjar a les xarxes socials. A més, a Twitter el portaveu de Junts, Jordi Masquef se’n va fer ressò, tot qualificant «d’intolerables» els fets i afirma que «malgrat que alguns ho neguin no són només sensacions», en referència a les sospites d’un augment de la manca de seguretat. 🔴 Lamentablement el primer dia del 2023 a #Figueres ens hem despertat amb aquestes imatges.



Malgrat que alguns ho neguin no són només sensacions, i això és simplement INTOLERABLE! pic.twitter.com/75tYoxOtxw — Jordi Masquef Creus (@jordimasquef) 1 de enero de 2023