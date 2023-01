El 1892 va néixer Walter Benjamin en una familia judia de Berlín per acabar convertint-se en un dels intel·lectuals més importants del segle XX,Durant la invasió nazi a França el va sorprendre a París on es va instal·lar després de deixar Berlín. Va sortir de Port Vendres guiat per l’activista antinazi Lisa Fittko. L’acompanyava la fotògrafa Henny Gurland i el seu fill. Va arribar el 25 de setembre. La policia li va requerir el permís francès de sortida que no tenia i d’entrada a Estats Units, el seu destí. Es va allotjar a l’Hotel França de Portbou. Amenaçat per la policia de deportar-lo de nou a França l’endemà, va ingeri una dosi letal de morfina. Va deixar pagat el nínxol cinc anys, Henry Gurlant. Després van anar a la fossa comuna. Hanna Arend, amiga de Benjamin, va visitar el 1940 el cementiri manifestant que era un dels llocs més fantàstics i bonics que havia vist mai. El 1999 l’artista israelí Dani Karavan va construir una escala que baixa cap al mar aturat per un vidre que fa de frontera a l’abisme.