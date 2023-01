Fortià impulsa una cooperativa d’habitatge a la zona del Rec del Molí

L’Ajuntament de Fortià està treballant des de fa mesos per a fer realitat la construcció d’habitatges cooperatius en cessió d’ús a partir de la constitució d’una agrupació de la qual formen part les persones interessades a residir al poble. El passat 14 de desembre, al Centre Agrícola, va tenir lloc la tercera sessió informativa relacionada amb el projecte, en la qual es va tractar la creació del grup cooperativista. «El procés està molt avançat, anem pas a pas per tenir-ho tot ben lligat amb la voluntat que la cooperativa pugui ser una realitat aquest any», explica l’alcalde de la població, Francesc Brugués.

Els habitatges es construiran a la zona del rec del Molí, en dues parcel·les de propietat municipal que estan situades a tocar el carrer Primer de Maig. Els terrenys tenen categoria d’edificabilitat de protecció oficial (HPO), amb la previsió de setze unitats d’habitatges (10+6) d’un màxim de 90 m², que podran ser de 120 en el cas de famílies nombroses o 100 m² per a persones amb discapacitat reconeguda, segons el projecte d’Undos Arquitectura Cooperativa, d’Estel Jou i Ramon Heras.

L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús és un model d’accés a l’habitatge que es basa en l’organització cooperativa i sense ànim de lucre, amb l’objectiu d’aconseguir habitatge estable, assequible i sostenible, per les persones que són sòcies de la cooperativa. L’edifici és de propietat col·lectiva i les persones associades gaudeixen del dret d’ús de l’habitatge indefinidament, a canvi d’una aportació de capital inicial i una quota mensual.

L’alcalde remarca que la intenció municipal «no és guanyar població ni evitar perdre’n, sinó que volem fer front a l’encariment de l’habitatge i donar resposta a la necessitat que té la gent de poder accedir-hi d’una manera digna i amb un cost raonable. El sistema és clar, funciona amb la participació econòmica dels cooperativistes, que han de fer una aportació inicial i pagar una quota mensual moderada. En qualsevol moment, podran sortir del projecte i recuperar els diners invertits d’entrada si algú els substitueix i se’n fa càrrec de continuar residint a l’habitatge pagant la quota corresponent».

L’Ajuntament de Fortià participa en el projecte cedint gratuïtament els terrenys per un període de setanta-cinc anys, també compta amb el suport de la Diputació de Girona, implicada en la promoció d’habitatge social. «Fins ara hem fet tres reunions i hi ha onze unitats familiars molt engrescades per tirar-ho endavant», afegeix Francesc Brugués.

Si el projecte avança aquest 2023, serà pioner a l’Alt Empordà amb aquesta fórmula, segons l’alcalde. Brugués reconeix que «hi ha altres municipis que també preveuen fer promocions semblants a la nostra comarca, però no han avançat tant. A l’Armentera hi ha una cooperativa d’autoconstrucció, però els socis són propietaris dels immobles. A la Cellera de Ter, a la Selva, n’hi ha una com la que planifiquem a Fortià». En el conjunt de la demarcació de Girona hi ha una desena de projectes embastats o en execució.

La cooperativa d’habitatges en cessió d’ús també serveix per a potenciar l’empoderament i l’autogestió de les persones associades, ja que són les responsables de donar continuïtat al projecte i garantir el manteniment i la convivència veïnal. Brugués té molt clar que «aquesta fórmula és molt útil per a frenar l’especulació immobiliària, al mateix temps que genera l’oportunitat d’aconseguir habitatges sostenibles i assequibles, amb espais d’usos compartits. Esperem que arribin a bon port».