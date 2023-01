L’Ajuntament de Vilafant ha aprovat el pressupost municipal per a l’any 2023. La xifra ascendeix a 5.994.385 euros, un 8,9% més respecte a l’any anterior.La partida d’inversions també creix en aquest pressupost pel 2023 fins a arribar als 898.100 euros. Una de les actuacions més destacades d’aquest capítol és la primera fase d’obres per consolidar l’edifici de la rectoria.

Dins de les inversions també es preveuen millores al municipi com les obres de les voreres del carrer Vinya i del carrer Palol; les obres per condicionar i posar al dia el Centre Cívic les Mèlies; la instal·lació de nous jocs al pati de l’escola Sol i Vent; fer uns lavabos públics al cementiri; la inversió que cada any es destina a la millora de la xarxa d’aigua per tal de modernitzar-la i així aconseguir augmentar el seu estalvi; o la redacció del projecte d’ampliació de la Sala Polivalent al nucli antic de Vilafant, per millorar i fer créixer aquest equipament. El pressupost es va aprovar en un ple aquesta setmana.