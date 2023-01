L’Associació d’Amics del Castell de Sant Ferran ha superat el 2022 amb nota alta després d’haver pogut recuperar l’empenta organitzadora d’activitats que l’havia caracteritzat abans de la pandèmia i a la qual hi ha afegit noves iniciatives, alguns d’ells vinculades a la col·laboració amb ONG integradores, com ha estat el cas de Fabricants de Futur.

Aquest desembre, l’entitat presidida per Fede Luque, ha celebrat l’assemblea anual d’associats per a a fer balanç de l’exercici i marcar el rumb d’aquest 2023. «Hem tancat l’any assolint tots els objectius d’activitats que ens havíem marcat, amb nombroses conferències, presentacions de llibres i exposicions. També hem quedat sorpresos per la bona acceptació que han tingut algunes iniciatives noves, com l’exposició Casa segura-Casa insegura de Fabricants de Futur que ha dut més de vuit-cents estudiants a la nostra seu o la representació de l’obra El llegat, que també va ser un èxit. Són activitats que volem reforçar aquest nou any, col·laborant amb altres organitzacions. Entre elles, per exemple, l’Associació de Malalts d’Alzheimer i Famía (AMA)», explica Fede Luque.

Tot plegat continua tenint com a finalitat «donar a conèixer Sant Ferran, que la gent vingui a les nostres activitats i que, de passada, entrin a la fortalesa. Volem que el Castell es faci servir», resumeix. És per aquest motiu que l’entitat també s’ha proposat «continuar participant en tots aquells esdeveniments que donin a conèixer Sant Ferran i un d’ells serà la sisena edició de les Jornades sobre Patrimoni Defensiu de la Època Moderna, que impulsem l’Ajuntament, el Consorci i la Associació, amb la implicació del món científic i universitari. Amb el Consorci tenim una excel·lent relació i això beneficia el Castell».

Els Amics han previst reeditar algunes obres de referència que estan exhaurides o de les quals se’n van fer tirades curtes. Aquest seria el cas de l’obra L’art dorment, el tresor artístic a l’Alt Empordà, d’Alfons Martínez Puig o el primer volum de la sèrie dedicada als governadors miliars del Castell, de Carlos Díaz Capmany.

La vetllada poètica o la segona edició de Figueres de por són altres iniciatives que tindran continuïtat en el transcurs d’aquest any, a més de la festa del Solstici o l’elecció del personatge de l’any amb la corresponent festa de lliurament a la persona reconeguda per l’entitat.

Fede Luque destaca «la feina de tota la junta directiva i, en especial, del vicepresident Dionís Cañada, que està impulsant la relació amb Bellaguarda i la Ciutadella, i Joan Carné, coordinador de l’àrea de cultura.

Durant l’assemblea es va nomenar César Barrenecha com a president i soci d’honor «donant continuïtat al fet que quan ell va presidir l’entitat va fer el mateix amb el seu antecessor». També es va atorgar el títol de soci d’honor als expresidents Manuel Villoria, Fernado López de Castro i Herrera, a més de Francesc Palomera, mecenes i actiu col·laborador dels Amics.